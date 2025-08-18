All’Ospedale Bufalini di Cesena eseguito il primo trapianto di microbiota dell'Ausl Romagna

Un importante traguardo per la sanità romagnola: nei giorni scorsi è stato infatti eseguito con successo il primo trapianto di microbiota presso l’ospedale Bufalini di Cesena. L’intervento è stato condotto dall’Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva Forlì-Cesena, diretta dal prof. Carlo Fabbri, e portato a termine dalla dottoressa Giulia Gibiino, coordinatrice clinica del Centro.

La procedura ha riguardato una paziente anziana affetta da recidiva persistente di infezione da Clostridioides difficile, condizione per la quale il trapianto di microbiota è oggi indicato e raccomandato dalle linee guida internazionali. L’intervento è stato eseguito durante una colonscopia e la paziente è stata dimessa dopo sole 24 ore in buone condizioni cliniche.

Il trapianto di microbiota fecale consiste nel prendere i batteri “buoni” presenti nell’intestino di una persona sana e trasferirli a un paziente, per aiutare a ristabilire l’equilibrio della flora intestinale. Oggi questa tecnica è un trattamento efficace contro le infezioni intestinali recidivanti ed è anche oggetto di studi per nuove possibili applicazioni. Nei tre ospedali della Romagna – Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – è attivo un programma per selezionare i donatori, che prevede colloqui medici ed esami del sangue e delle feci.



La dottoressa Gibiino ha sottolineato la collaborazione multidisciplinare che ha reso possibile il risultato: infermieri, anestesisti, specialisti di malattie infettive, gastroenterologi e la Banca FMT di Pievesestina, diretta dal prof. Vittorio Sambri con la collaborazione della prof.ssa Cricca e del team di microbiologi.













