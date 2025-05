POLITICA ITALIA Alla Camera l'informativa urgente su Gaza scalda gli animi L'intervento moderato del ministro degli Esteri fa infuriare l'opposizione: "Parole troppo timide, andavano bene forse 50mila morti fa"

L'informativa urgente del ministro degli Esteri inizia con un minuto di silenzio per le vittime di guerra, ricordati da Tajani anche i numerosi ringraziamenti ricevuti dall'Italia per i tanti aiuti umanitari portati alle popolazioni. E' un intervento moderato, quello del ministro, teso a ribadire la posizione equidistante dell'Italia. Quando qualcuno lo accusa di aver perso le parole però iniziano le scaramucce. Non si può fare la classifica di chi soffre di più, ammonisce il deputato Caiata di Fratelli d'Italia. Si scalda il deputato del Partito Democratico Giuseppe Provenzano: “Le sue parole – dice rivolgendosi al ministro – andavano bene forse 19 mesi fa, 50mila morti fa, prima dei 20mila bambini bruciati vivi, morti di fame e sete, operati senza anestesia”.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Antonio Tajani, ministro degli Esteri; Salvatore Caiata, deputato Fratelli d'Italia; Giuseppe Provenzano, deputato Partito Democratico

