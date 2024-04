POLITICA ITALIA Alla Camera le due mozioni di sfiducia contro i ministri Santanchè e Salvini La prima è investita da inchieste giudiziarie, il secondo per i rapporti col partito Russia Unita

Dopo la tregua pasquale maggioranza e opposizione si ritrovano su fronti opposti alla Camera, dove si discutono due mozioni di sfiducia contro altrettanti ministri del governo Meloni. La prima è sulla ministra del Turismo Daniela Santanchè, assente in Aula, da settimane al centro di inchieste giudiziarie per le sue attività economiche: l'accusa è aver truffato l'Inps con la cassa Covid, ancora tutta da dimostrare.

Il dibattito si è subito acceso in mattinata, tra chi sostiene che il destino della ministra sia ormai segnato, e chi vuole preservare il Parlamento dal lavoro della magistratura. La maggioranza blinda la ministra, certo tutto potrebbe cambiare in caso di processo.

Per quanto riguarda Salvini, al centro sono i rapporti tra la Lega e il partito Russia Unita. In una nota, la Lega già chiarisce che “la guerra ha totalmente cambiato i giudizi e i rapporti politici con la Russia. Dispiace che l'Aula – conclude – debba perdere tempo per polemiche inutili e strumentali innescate dall'opposizione”.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Elisabetta Piccolotti, deputata Alleanza Verdi-Sinistra; Chiara Appendino, deputata Movimento 5 Stelle; Pino Bicchielli, deputato Noi Moderati

