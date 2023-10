RIMINI Alla guida di uno scooter rubato con un passeggero senza casco: veicolo restituito al proprietario Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà, per il reato di ricettazione.

Alla guida di uno scooter rubato con un passeggero senza casco: veicolo restituito al proprietario.

Stava circolando in zona Lagomaggio, alla guida di uno scooter rubato, trasportando un passeggero che non indossava il casco di protezione. E’ stato fermato così un giovane (classe 2004) dalla pattuglia della Polizia locale di Rimini, impegnata in zona per un'attività di controllo. Dal rilievo è emerso che il ciclomotore era stato rubato.

Alla richiesta dei documenti da parte della Polizia Locale, il ragazzo non ha saputo dare spiegazioni della provenienza del mezzo, né è stato in grado di esibire i documenti del ciclomotore "MBK Booster”. Da lì le verifiche delle divise comunali da cui è emerso che lo scooter era stato rubato il giorno precedente a Rimini. Dopo le verifiche e conclusi tutti gli accertamenti del caso il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà, per il reato di ricettazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: