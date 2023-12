RIMINI Alla guida ubriachi: Polizia Locale ritira 11 patenti nel fine settimana

Alla guida ubriachi: Polizia Locale ritira 11 patenti nel fine settimana.

Sono stati oltre 30 i conducenti fermati nel fine settimana dalla Polizia Locale di Rimini con 11 patenti sospese per guida in stato d’ebbrezza. Un’attività che nella notte fra venerdì e sabato scorso ha consentito agli agenti in borghese di sottoporre al test dell’etilometro, su via Principe di Piemonte, circa 20 conducenti di veicoli, 9 dei quali trovati positivi al test dell’etilometro.

Gli altri controlli sono stati eseguiti dagli agenti del Nucleo di Sicurezza Urbana su via Circonvallazione Occidentale, con altre 2 patenti ritirate.

Per 3 conducenti la multa di 544 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Sono state 9, invece, le patenti sospese, che hanno attivato la procedura penale che fa scattare la denuncia all’Autorità Giudiziaria in quanto i conducenti sono stati trovati con un tasso superiore allo 0.8 g/l. Per loro, oltre alla possibilità dei lavori socialmente utili, è prevista una sospensione della patente di guida che va da 6 mesi ad 1 anno. Uno dei multati, aveva un tasso pari a 1,50 g/l, scoperto subito dopo un incidente stradale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: