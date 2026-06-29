Alla Reggia di Caserta il forum internazionale che mette al centro il ruolo delle donne

Valorizzare il ruolo delle donne nella diplomazia e nelle più importanti sedi internazionali, questo l’obiettivo del forum internazionale "The Leucian Dialogue. Women, Diplomacy & Cultural Leadership" organizzato dalla Fondazione Orizzonti e tenuto nella cornice della Reggia di Caserta.

Ambasciatrici, rappresentanti istituzionali e intellettuali si sono confrontate sui temi della parità e dei diritti delle donne, ma anche sulla particolarità del ruolo femminile nel contesto internazionale, nel dialogo culturale e come protagoniste della scienza, della società e della imprenditoria.

Tra le protagoniste dell’incontro, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, la docente universitaria e giudice del Tribunale internazionale per il Diritto del Mare Ida Caracciolo, la direttrice dell’Istituto italiano di Cultura di Amburgo Francesca Fazion, l’ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia Dalia Kreivienė, l’ex ministro Cécile Kyenge, la scienziata e Cattedra Unesco Annamaria Colao, la produttrice cinematografica e presidente di Quinn Studios Entertainment Valentina Castellani e la President & ceo di Nippon Sanso Italia Eduina Marino.

Le parole di Cécile Kyenge: "Oggi è importante le donne all'interno anche dei posti decisionali, non solo le donne ma anche poter parlare delle diversità all'interno dei posti decisionali, perché questo dà la possibilità di poter rafforzare lo stato di democrazia, dà la possibilità anche delle stesse protagoniste di portare la loro esperienza, di cambiare alcune leggi che rafforzano anche il benessere di tutta la popolazione. "

"È assolutamente fondamentale continuare a parlare di queste tematiche, di parlarne fuori da contesti ideologici, ma anzi inserirsi all'interno di contesti alti da una parte ma anche molto concreti dall'altra, che è quello di cui le donne in realtà hanno bisogno oggi," ha dichiarato Beatrice Venezi.

Occasione per l’incontro è stata anche quella di voler celebrare i 250 anni dalla fondazione, nei pressi della Reggia di Caserta, della Colonia di San Leucio, una delle esperienze sociali e comunitarie più avanzate del periodo illuminista: sulla base di una costituzione pioneristica, fu riconosciuto il ruolo della donna nella società, garantendole tra l’altro l'accesso agli studi e la libertà di scelta matrimoniale.

Una radice storica dalla quale gli organizzatori hanno voluto prendere avvio per una riflessione che pone al centro le realizzazioni femminili nell’attuale contesto internazionale.

Conferiti anche i prestigiosi premi che da tale esperienza prendono il nome – i Leucian Honours - onorificenze esplicitamente dedicate a personalità di rilievo che si sono distinte su scala globale nella tutela dei diritti umani, nella promozione della parità di genere, nella diplomazia culturale e nella salvaguardia della dignità della persona.

"Oggigiorno la diplomazia è impresa e l'impresa è diplomazia. Stiamo parlando di due facce di una stessa medaglia, proprio perché le relazioni sono importanti nel mondo diplomatico talquale quanto in impresa." ha affermato Eduina Marino.

Interviste a Cécile Kyenge – ex ministro della Repubblica italiana, Beatrice Venezi - direttrice d’orchestra, Eduina Marino – CEO Nippon Gases Italia