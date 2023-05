MALTEMPO Allagamenti, frane, strade chiuse; l'Emilia-Romagna fa il punto dopo l'alluvione Lanciata la raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, ecco come donare

Allagamenti, frane, strade chiuse; l'Emilia-Romagna fa il punto dopo l'alluvione.

La Regione Emilia-Romagna fa il punto della situazione a pochi giorni dai disastri causati dalle piogge torrenziali che hanno interessato gran parte del territorio. A oggi sono più di 15mila le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’alluvione, di cui 8mila già ospitate nelle strutture d’accoglienza.

Il numero degli allagamenti arriva a quota 58, in 43 comuni; due nel Riminese. Circa 290 sono invece le frane sul territorio, di cui 104 in provincia di Forlì Cesena, 90 in provincia di Ravenna, 45 in provincia di Bologna, circa 25 in provincia di Modena, 14 in provincia di Reggio Emilia, 13 in provincia di Rimini. Il Comune riminese più colpito è Montescudo, con 6 frane, poi Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria e San Leo.

Risultano al momento totalmente chiuse 544 strade tra comunali e provinciali, di cui 224 parzialmente. Sono 23 i fiumi e corsi d'acqua esondati, anche in più punti (il dato è lo stesso di ieri): Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone, Marzeno, Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco, Sintria, Bevano, Zena, Rabbi, Voltre, Bidente, Ravone, Rio Cozzi, Rigossa, Savena.

“Un aiuto per l’Emilia-Romagna” è la raccolta fondi, lanciata ieri dalla Regione per sostenere le comunità colpite e dare risposta alle tantissime persone che hanno chiesto di poter essere d’aiuto, anche versando un contributo. In un solo giorno raggiunti 300mila euro; si stanno poi per aggiungere le molte donazioni già comunicate, fra cui quelle di Gruppi come Ferrari, società di calcio come il Bologna FC e le Confederazioni nazionali Cgil, Cisl e Uil. Chiunque può partecipare alla raccolta, utilizzando il conto corrente intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna, con queste coordinate bancarie:

Iban: IT69G0200802435000104428964

Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”

Per donazioni dall’estero: codice Bic Swift: UNCRITM1OM0

Per agevolare le donazioni, chi intende versare sul conto corrente indicato può utilizzare anche questa intestazione abbreviata: AGENZIA REGIONALE SIC.T. PROTEZIONE CIVILE EMILIA ROMAGNA

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: