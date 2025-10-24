IL CASO Allarme alla scuola Munari di Cesena: irritazioni alla gola e odore sospetto, studenti evacuati Un fatto simile era già avvenuto nello stesso istituto a fine maggio. Tra le ipotesi al vaglio ci sono l’uso improprio di bombolette spray o la diffusione accidentale di una sostanza proveniente dall’esterno

Lezioni interrotte e studenti evacuati: è quanto successo ieri mattina alla scuola primaria “Munari” di Cesena, a causa di un odore anomalo e sintomi di irritazione avvertiti da alcuni alunni e insegnanti. Diversi bambini hanno lamentato bruciore agli occhi e fastidi alle vie respiratorie; uno di loro è stato accompagnato al Pronto soccorso per precauzione, ma è stato dimesso poco dopo, non essendo emerse condizioni di particolare gravità.

Non è la prima volta: un fatto simile era già avvenuto nello stesso istituto a fine maggio. Gli studenti sono stati fatti uscire subito nel cortile, mentre sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, insieme ai tecnici di Arpae e Ausl, per individuare la causa della possibile esalazione. Al momento restano ignote le origini della sostanza che ha provocato i malesseri.

Il sindaco Enzo Lattuca, intervenuto in Consiglio comunale poche ore dopo l’accaduto, ha confermato che non è stata rilevata alcuna fuga di gas e che la scuola, ristrutturata di recente dal punto di vista sismico ed energetico, oggi è regolarmente aperta. Tra le ipotesi al vaglio ci sono l’uso improprio di bombolette spray o la diffusione accidentale di una sostanza proveniente dall’esterno. Anche i prodotti per l’igienizzazione dei locali sono stati controllati, ma non risultano irregolarità.

