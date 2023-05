Allarme dal meteo, sindaca di Riccione: "Turismo danneggiato"

La sindaca di Riccione Daniela Angelini, si scaglia contro le previsioni meteo all'indomani del ponte del 1° maggio. La prima cittadina lamenta che in questo lungo weekend, così come già accaduto per il ponte del 25 aprile e durante le vacanze pasquali, i siti meteo avessero previsto condizioni molto sfavorevoli quando invece le ore di pioggia sono state pochissime. Angelini contesta in particolare l'errato utilizzo delle icone raffiguranti sole o pioggia sostenendo che se in un giorno è prevista qualche ora di pioggia, non possa essere utilizzata quell'icona per indicare l'interna giornata.

E anche il mercato assicurativo, con questo meteo pazzo e instabile, cerca di andare incontro a ristoratori e stabilimenti. Le polizze parametriche, che pagano automaticamente un indennizzo al verificarsi di un determinato evento, sono ora stipulate anche da chi opera nel turismo per tutelarsi dagli eventi atmosferici. Così, se piove e non si posso servire clienti nei tavoli all'aperto, oppure se non è possibile che i clienti utilizzino ombrelloni e lettini, scatta la polizza che tutela il patrimonio aziendale a fronte di perdite di fatturato.