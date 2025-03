Allarme maltempo: campi allagati e trattori fermi, a rischio le colture in Emilia-Romagna

Trattori fermi, terreni che non si riescono a lavorare per quanto saturi. Troppa pioggia, mentre torna l'allarme precipitazioni per i prossimi dieci giorni, ferma le attività nei campi. Confagricoltura Emilia-Romagna lancia l'allarme e dettaglia: a rischio sono filiere strategiche: cereali, barbabietola da zucchero, ortaggi e colture sementiere, pomodoro da industria. Proprio su questa coltura la preoccupazione più alta: in Regione – sottolinea - conta 27.000 ettari sui 41.000 totali nel bacino del Nord, evidenziando ritardi nelle fasi di coltivazione.

Indica come prioritario tenere alta l'attenzione sull’adattamento al cambiamento climatico, sulla gestione della risorsa idrica per fronteggiare gli eccessi del meteo, sugli investimenti aziendali a tutela delle produzioni.

"Servono sistemi di drenaggio e reti di scolo efficienti per tutte le colture non solo quelle specializzate, come pure impianti irrigui sempre più intelligenti nei periodi siccitosi, in condizioni di scarsità d’acqua", sottolinea l’organizzazione agricola. Ancora – denuncia come “l’attuale sistema di gestione del rischio sia inadeguato a coprire eventuali danni, con polizze sono sempre più costose e senza garanzie".