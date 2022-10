Allarme Pediatri italiani: un tentato suicidio al giorno tra adolescenti

"Ogni giorno nel nostro Paese una ragazza o un ragazzo, adolescente, ma anche pre-adolescente, tenta il suicidio. L'incremento dei casi, negli ultimi due anni è del 75%. E sono 100mila i giovanissimi che hanno preso la strada della morte sociale, i cosiddetti hikikomori, isolati nella loro stanza, in fuga dall'interazione col mondo, travolti dalla paura del giudizio, soli. Sono numeri impressionanti, da fall out post Covid-19". A lanciare l'allarme è il presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp), Antonio D'Avino, in occasione del Congresso nazionale della Fimp.