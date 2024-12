POVERTÀ Allarme senzatetto a Rimini: sempre più giovani in strada La comunità Papa Giovanni XXIII fa il punto e organizza iniziative natalizie per accogliere i più fragili

A Rimini cresce il numero di giovani senzatetto, con età tra i 18 e i 25 anni, spesso stranieri di seconda generazione o italiani provenienti dall'Emilia, finiti ai margini per dipendenze o problemi familiari. La Capanna di Betlemme accoglie una trentina di persone, ma molte restano in strada.

"Non voltatevi dall'altra parte", è l'appello di Livio Liguori, operatore della comunità. Per Natale, organizzati una messa alla stazione la vigilia alle 22.30 e un pranzo conviviale il 25 dicembre presso “Stella Maris” in viale Regina Margherita. Per chi volesse aiutare, sono richiesti cibo, farmaci o il semplice gesto di partecipare come volontari all'animazione natalizia. Per informazioni, contattare Livio al 345.5282867.

