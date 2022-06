Allarme siccità: nord Italia verso razionamento acqua

Le regioni valutano la possibilità di ordinanze per razionare l'acqua al Nord, come il divieto di riempimento delle piscine e l'uso dell'acqua per i soli fabbisogni primari. Situazione da "semaforo rosso" per il Po ma l'osservatorio indica di continuare con l'irrigazione. E mentre il governatore del Lazio, Zingaretti, annuncia la proclamazione dello stato di calamità e la Val d'Aosta fa sapere di non poter aiutare il Piemonte, le Regioni chiedono stato d'emergenza e uso di fondi del Pnrr.

