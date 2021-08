Allarme sicurezza a Riccione: negli ultimi tempi sono aumentati esponenzialmente gli episodi di microcriminalità

Sentiamo Renata Tosi

Segnalazioni continue, telefonate alle forze dell'ordine che arrivano a ogni ora della notte per denunciare la presenza di tafferugli in varie zone di Riccione. Il porto e Viale Ceccarini le zone in cui più volte i corpi di polizia e carabinieri sono chiamati a intervenire, cercando di arginare una situazione che soprattutto nell'ultimo periodo è diventata decisamente complessa, nonostante il dispiegamento di diverse unità. Si tratta soprattutto di giovani, ragazzi minorenni che si ritrovano in città dando vita a questo fenomeno, che crea preoccupazione soprattutto per i rischi che i uristi in vacanza potrebbero correre.

"E' stata un'estate particolare sotto molti punti di vista. Abbiamo avuto casi di piccole bande che anziché godersi la stagione estiva - commenta la sindaca di Riccione Renata Tosi - creano problemi. Le forze dell'ordine sono sempre state vigili, ma la mole di turisti a volte ci ha messi in difficoltà"









Se durante il giorno la situazione a Riccione è generalmente tranquilla, è durante la notte che si vengono a creare problemi, testimoniati anche da alcuni bagnini del territorio, che hanno ad esempio piazzato telecamere per poter tutelare gli altri turisti, in attesa di capire perché si sia creata questa situazione.

Nel video l'intervista alla sindaca di Riccione Renata Tosi, e ai bagnini delle spiagge di Riccione