Allarme sul cavalcavia della SS16 sopra la Marecchiese: verifiche nella notte per distacco calcinacci

Momenti di apprensione nella serata di ieri al cavalcavia della SS16 Adriatica, all'altezza della rotatoria di via Marecchiese, dove è scattato un massiccio intervento di sicurezza dopo la segnalazione di un possibile problema strutturale. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Anas e tutte le forze dell'ordine, che hanno provveduto a transennare l'area per consentire le verifiche e mettere in sicurezza il cavalcavia.

Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe scattato per il distacco di alcuni calcinacci dalla parte inferiore della struttura. Per eliminare ogni rischio, sono state rimosse le parti di calcestruzzo pericolanti, mentre è stato interdetto il transito pedonale e ciclabile nell'area sottostante il cavalcavia.









