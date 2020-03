Alle 12 bandiere a mezz'asta nei Comuni italiani

Oggi alle 12:00 i sindaci, in tutta Italia, esporranno sulla facciata del loro Comune la bandiera a mezz'asta osservando un minuto di silenzio. "Sarà il nostro modo per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l'impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l'uno all'altro", ha detto Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci. L'iniziativa viene raccolta da tantissime istituzioni, dai comuni sloveni al confine fino al Vaticano. Tra i primi a mettere a lutto le bandiere è stato il Quirinale: sul balcone della piazza sono state fatte scendere a mezz'asta dai corazzieri.