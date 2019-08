Alle 16 cominciano le consultazioni al Quirinale: oggi i partiti minori, domani i big

Nel video le dichiarazioni di Graziano Del Rio (Pd), Riccardo Molinari (Lega), Stefano Buffagni (M5S)

Inizia nel pomeriggio, alle 16.00 , con le consultazioni al Quirinale, il percorso per trovare lo sbocco alla crisi di governo, aperta dal leghista Salvini e formalizzata con le dimissioni del premier Conte dopo lo scambio di accuse nell'Aula del Senato. Al Colle oggi, dopo i presidenti delle camere, saliranno le forze politiche minori, mentre domani toccherà ai big. La Direzione Pd ha approvato un ordine del giorno che ripercorre la relazione di Zingaretti dando il mandato a aprire una trattativa per verificare la possibilità di 'un governo di svolta per la legislatura', in 'discontinuità' col precedente. Il documento è stato approvato per acclamazione all'unanimità.

