MALTEMPO Allerta arancione in Emilia-Romagna e Veneto: ponti e strade chiuse

La Protezione Civile ha emesso per oggi una allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto e allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Veneto. Valutata inoltre allerta gialla dal nord al centro. Rimane interrotta la linea ferroviaria Milano-Venezia, bloccata per il maltempo tra le stazioni di Vicenza e Padova. Frane in Liguria. Aumenta la portata dell'Arno, fiumi sorvegliati speciali in Emilia.

Rimangono ancora chiusi in via precauzionale, nel Modenese, i due ponti sul fiume Secchia interdetti alla circolazione ieri sera: il Ponte Alto a Modena e il ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera.



L'allerta riguarda l'area di pianura compresa fra Piacenza e Bologna e l'Appennino emiliano. Le precipitazioni hanno generato piene con occupazione delle aree golenali e interessamento degli argini nei tratti vallivi dei fiumi Arda, Parma, Enza, Secchia e Reno. Nel Reggiano è esondato il torrente Quaresimo mentre fra Parmense e Reggiano, a Sorbolo Levante, è stato chiuso un ponte sull'Enza per precauzione.

Rimane molto critica, la situazione a Vicenza, in assoluto una delle città più colpite dall'ondata di maltempo. Secondo quando spiegato dal sindaco Giacomo Possamai in un videomessaggio: chiusa infatti la tangenziale per allagamenti così come pure numerose strade in città".







