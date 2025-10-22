Allerta arancione per vento in Emilia-Romagna: giovedì burrasca di Garbino sui crinali

Per tutta la giornata di giovedì 23 ottobre scatta l’allerta arancione per vento nelle province di Piacenza, Parma, Forlì-Cesena e Rimini; allerta gialla per piene dei fiumi (PC, PR, RE, MO), frane e piene dei corsi minori (PC, PR, RE, MO, BO), temporali (PC, PR, RE, MO) e vento (PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN).

Sono attese condizioni di tempo perturbato con venti sud-occidentali di burrasca forte sui crinali appenninici: raffiche tra 74 e 88 km/h. Sulle zone collinari e sulle pianure dei settori orientale e occidentale sono previsti venti di burrasca moderata, 62–74 km/h; nel settore centrale la ventilazione intensa riguarderà rilievi e fascia pedemontana. Sul settore occidentale e sui rilievi centrali potranno svilupparsi temporali forti con possibili effetti e danni associati.

Le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi in serata, mentre la ventilazione resterà sostenuta per l’intera giornata. Possibili fenomeni franosi localizzati, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con probabili superamenti della soglia 1; in mare atteso moto ondoso in aumento fino a molto mosso al largo e localizzata erosione/inondazione dell’arenile, soprattutto lungo la costa nord. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e di evitare aree esposte a caduta rami o oggetti.







