MALTEMPO Allerta gialla in 10 regioni, strada chiusa a San Marino, prima neve sul Carpegna Raffiche di vento superiori ai 100 Km/h sul Titano. Chiusa per alcune ore strada a Faetano

Allerta gialla per il maltempo oggi in dieci regioni d'Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e Veneto. A San Marino violente raffiche nella serata di martedì: quella massima registrata a Chiesanuova è stata di 72 Km/h, attorno alle 20, mentre ha superato i 100 Km/h (104) all’Aeroclub di Torraccia, alle 21. La Protezione Civile è intervenuta per alberi caduti e cassonetti rovesciati. A Faetano, il castello più colpito, Dal tetto di una azienda si sono staccate alcune lamiere, strada del Sabattino è stata chiusa per sicurezza, riaperta poco dopo. Da registrare anche la prima neve sul Monte Carpegna.

In Emilia Romagna, per fare fronte al maltempo che sta colpendo, in particolare, la costa, dal Ferrarese al Riminese, "stiamo provvedendo, dove possibile, con interventi di massima urgenza: i nostri servizi tecnici sono scesi subito in campo, affiancati dai volontari. Purtroppo, siamo di fronte a un'alta marea, come quella che ha colpito la costa ferrarese, mai raggiunta da quando esiste il sistema di misurazione, associata ad onde particolarmente elevante. Come abbiamo sempre fatto in questi casi, la Regione è e sarà al fianco delle persone e delle comunità colpite". E' quanto sostengono, in una nota, il presidente, Stefano Bonaccini e la vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo.

Ieri l'acqua alta a Venezia ha raggiunto il terzo maggior picco di sempre ed è stata fermata dal Mose.



