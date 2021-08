MALTEMPO Allerta gialla per rischio temporali in Emilia Romagna e Marche

Un'area d'instabilità meteorologica in arrivo dall'Europa centrale provocherà in queste ore un graduale peggioramento delle condizioni meteo sul Nordest e sul Centro dell'Italia, con fenomeni temporaleschi e un abbassamento delle temperature. Oggi allerta gialla per rischio temporali in 5 regioni: Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Veneto.

