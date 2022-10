Allerta gialla per venti forti sul Titano, Emilia Romagna e Marche

Una perturbazione in arrivo da ovest si intensifica in queste ore determinando maltempo sul Nord Italia: allerta arancione oggi in Lombardia; gialla invece in Liguria, Piemonte e Val d'Aosta. Attesi rovesci di forte intensità. Previsti inoltre venti forti su San Marino, Emilia-Romagna e Marche.

