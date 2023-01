EMILIA-ROMAGNA Allerta meteo gialla per giovedì 26 gennaio Possibili fenomeni franosi e di ingressione marina

Per la giornata di giovedì 26 gennaio nelle zone montane/collinari orientali non si escludono localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, interessati dalla parziale fusione della neve presente sul suolo. Non si escludono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale in considerazione delle vulnerabilità presenti. Lo rende noto l'Arpae Emilia-Romagna e la Protezione Civile regionale.

