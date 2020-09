Allerta meteo: temporali e raffiche di vento in arrivo

La Protezione Civile ha emesso un nuovo allerta meteo in Emilia-Romagna, di media entità, 'codice giallo'. Previsti, per oggi e domani, forti temporali e raffiche di vento, attese in particolare sulla costa. Possibili anche frane e piene di fiumi e corsi minori.

Temporali, tempeste di fulmini e grandinate sono attese nel settore centro-orientale della regione. In particolare dal pomeriggio sono attesi venti di bora sulla costa e sul mare superiori a 62 chilometri orari, con raffiche anche oltre 74 km orari.

Per domani sulla costa sono attesi ancora temporali, grandinate e forte vento, in esaurimento nel corso della mattinata. La burrasca forte colpirà anche il mare con onde al largo previste di oltre due metri e mezzo.