MALTEMPO Allerta rossa in Emilia-Romagna, scuole chiuse in 4 province L'invito della Regione a evitare tutti gli spostamenti a Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna

Domani le scuole rimarranno chiuse nelle quattro province emiliano-romagnole interessate dall'allerta rossa per il maltempo: Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna. È quanto emerge da una conferenza stampa convocata dalla presidente della Regione Emilia-Romagna facente funzione Irene Priolo, che ha fatto seguito a un incontro con i quattro presidenti delle province interessate. Questa è la raccomandazione della Regione, ora ciascun Comune emetterà una specifica ordinanza, che interesserà tutte le scuole dalle elementari in su. Potranno esserci distinguo per nidi e materne. La Regione invita anche a evitare tutti gli spostamenti.

A Rimini oltre alle scuole, resteranno chiusi inoltre i centri di formazione professionale, i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani, i centri diurni per disabili e i centri socio-occupazionali, le palestre scolastiche e gli impianti sportivi comunali. Sospesi i mercati ambulanti, chiuso il parco XXV Aprile e le banchine del porto canale.

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado. Raccomanda a tutti i cittadini la massima prudenza e invita tutti a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari.

Durante la mattinata di oggi si sono verificate alcune temporanee criticità. Attorno alle dieci di mattina sono stati chiusi momentaneamente tre sottopassi: quello del porto, quello di viale La Spezia e quello di viale Angeloni. Il sottopasso del porto e quello di viale La Spezia nel giro di poche decine di minuti sono tornati pienamente agibili.

Ci sono stati temporanei problemi di acqua in strada in viale Giovanni Da Verrazzano (a ridosso della rotatoria delle farfalle, mentre il sottopasso è rimasto agibile) e in viale Portofino (poco dopo il benzinaio in direzione Rimini): anche questi problemi sono rientrati.

