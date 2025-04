Allerta rossa per rischio idraulico in Emilia-Romagna: preoccupano le pianure tra Piacenza e Reggio Emilia

Una nuova ondata di maltempo porta con sé un'allerta rossa per rischio idraulico in alcune aree dell'Emilia-Romagna. Per la giornata di domenica 20 aprile 2025, la Protezione Civile ha emesso un bollettino che segnala elevata criticità per le pianure reggiana di Po e piacentino-parmense, dove la situazione dei corsi d’acqua è particolarmente delicata. L’allerta massima riguarda anche parte della Lombardia, in particolare la bassa pianura centro-occidentale e centro-orientale, dove si temono possibili esondazioni e disagi idraulici.

Il livello di criticità scende ad arancione – dunque comunque preoccupante – sulla costa e pianura ferrarese, sempre in Emilia-Romagna, e sulla bassa pianura orientale e occidentale lombarda. Non mancano le allerta gialle, per rischio idraulico e idrogeologico, in Veneto, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta, coinvolgendo un ampio numero di bacini fluviali, valli e zone pedemontane.

Le autorità invitano la popolazione a prestare massima attenzione, evitare gli spostamenti non necessari nelle zone segnalate e seguire gli aggiornamenti locali. Le condizioni meteo e la tenuta dei fiumi saranno costantemente monitorate nelle prossime ore.