Allerta smog: peggiora la qualità dell'aria al centro nord

Polemiche a Roma per la decisione del comune di bloccare tutti i mezzi diesel, compresi gli Euro 6, a causa dello smog. Per le associazioni di automobilisti e trasportatori si tratta di uno stop inutile e discriminatorio.

Non se la passa meglio la Regione Emilia-Romagna. A Rimini, le centraline dell'Arpae hanno rilevato superamenti dei limiti in rapida sequenza. In via Flaminia, da inizio anno, solo in tre occasioni il livello di particolato non ha oltrepassato la soglia limite di 50 microgrammi per metro cubo.

Ora, dopo quattro sforamenti consecutivi, scattano dunque le misure emergenziali previste dal Piano Aria Integrato, tra cui la limitazione alla circolazione dei diesel Euro 4, dalle 8:30 alle 18:30, l'obbligo di riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti riscaldati e il divieto di utilizzo di stufe a legna, pellet e cippato.









