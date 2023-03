Allevamento a Maiolo: il Comune di Novafeltria pronta a bloccarlo per vie legali

Il Consiglio Comunale di Novafeltria ha approvato un ordine del giorno relativo all'allevamento avicolo in località Cavallara nel Comune di Maiolo nel quale si chiede alla Regione Emilia Romagna di verificare la correttezza e la completezza giuridica dell’iter amministrativo e di tutta l’attività istruttoria che ha portato all'autorizzazione del progetto di “allevamento avicolo”. Viene infatti contestato che alla base ci sia un vizio di forma legato al mancato coinvolgimento dei Comuni confinanti.

Allo stesso tempo, scrivono, "ci si propone presso la Regione Emilia Romagna per il ricorso in Autotutela per richiedere la sospensione e/o l’annullamento del provvedimento autorizzativo evidenziando le gravi ragioni di pubblico interesse.” L’Ordine del Giorno è stato inviato al Consiglio dell’Unione dei Comuni Valmarecchia e ai consigli comunali di Talamello, San Leo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria e Casteldelci “affinché lo valutino quale espressione unitaria del territorio e delle popolazioni che lo abitano.”