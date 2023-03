VALMARECCHIA Allevamento a Maiolo: la Papa Giovanni XXIII pronta a tutelare le persone fragili che accoglie La Comunità gestisce una comunità terapeutica nei terreni attigui al sito produttivo in costruzione.

In merito alla realizzazione dell'allevamento intensivo di polli nel comune di Maiolo interviene anche l'associazione Papa Giovanni XXIII, che gestisce una comunità terapeutica nei terreni attigui al sito produttivo in costruzione. Informiamo - scrivono - che qualora dovessimo rilevare criticità nella documentazione allegata all'iter autorizzativo o nella realizzazione delle opere, si vedranno costretti ad attivarsi per tutelare la salute delle persone fragili accolte nella loro struttura oltre che nell'interesse generale. La Comunità Papa Giovanni XXIII gestisce 30 Comunità Terapeutiche in Italia e 12 all’estero, in cui sono accolte oltre 300 persone.

