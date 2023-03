Allevamento a Maiolo: quasi 75mila firme raccolte, ora il Comitato chiede risposte alla Regione

Forti di quasi 75mila firme con una petizione on-line, i cittadini del Comitato per la Valmarecchia non vogliono saperne di fermarsi. Continuano a denunciare possibili pericoli per la salute e l'ambiente legati all'allevamento di polli che la Fileni sta costruendo a Maiolo. Nell'area erano già presenti vecchi impianti che saranno ricostruiti in un complesso più moderno. Nonostante Fileni punti sul bio nello svolgere le sue attività, il Comitato sostiene comunque che l'impianto “diventerà un allevamento intensivo”.

Dai cittadini il timore che l'allevamento consumi risorse idriche per il territorio, in un periodo di emergenza, e che porti a conseguenze negative per il turismo 'slow' che frequenta questa zona della Romagna. Denunciano poi una mancata condivisione del progetto con gli abitanti. Al loro fianco il Comune di Novafeltria: una delibera approvata dal Consiglio comunale punta a sospendere o annullare il provvedimento autorizzativo, per un mancato coinvolgimento nella fase della Conferenza dei Servizi. Ora il Comitato chiede un incontro urgente al presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini.

Nel servizio l'intervista a Piero Garattoni del Comitato per la Valmarecchia