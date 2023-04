Allevamento di polli a Maiolo, Comitato: "Perché non parliamo del consumo di suolo?

Torna a intervenire il Comitato per la Valmarecchia, che si sta battendo per fermare la realizzazione del nuovo allevamento di polli Fileni a Maiolo. Gli attivisti, tramite una nota, sensibilizzano sulla questione del consumo di suolo agricolo. Il progetto, sottolineano, parla di una "notevole riduzione delle superfici dedicate all'allevamento" nella nuova infrastruttura da 16 capannoni. Il Comitato fornisce allora una serie di stime e prevede che, al contrario, tra il suolo coperto dai capannoni, la superficie impermeabile dei piazzali e altre opere, saranno occupati quasi 2 ettari e mezzo in più. Nel documento di autorizzazione approvato dalla Giunta, denuncia il Comitato, non viene fanno riferimento all'articolo 5 della legge regionale urbanistica sulla tutela e l'uso del territorio.