Allevamento Fileni a Maiolo: parte la raccolta firme

Una petizione è stata presentata da cittadini preoccupati per l'apertura del maxi polo avicolo in Valmarecchia, progettato dalla Fileni. Il progetto prevede la costruzione di 16 capannoni destinati ad ospitare oltre 500.000 polli all'anno, suscitando timori riguardo a potenziali impatti ambientali, tra cui l'inquinamento dell'aria, delle falde acquifere e del suolo.

I firmatari della petizione sollecitano l'esecuzione di una campagna di rilevazione dei principali indicatori ambientali prima dell'avvio dell'allevamento, per disporre di dati di riferimento utili a valutare eventuali impatti futuri. In precedenza, nel settembre 2024, si è verificata una frana all'interno del cantiere Fileni a Maiolo, causando il cedimento di un terrapieno su cui sorgevano due capannoni, evento che ha ulteriormente alimentato le preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all'impatto ambientale del progetto.

VAI ALLA PETIZIONE