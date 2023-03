Allevamento Fileni, Comitato Valmarecchia: "Provata la presenza di amianto sul cantiere"

Il Comitato per la Valmarecchia, in una nota, evidenzia preoccupazione per la presenza di amianto nel cantiere per realizzare il nuovo allevamento di polli della Fileni a Maiolo. Il materiale era stato segnalato alle autorità da cittadini e attivisti del comitato che avevano lavorato all'interno del vecchio allevamento, ma - si legge - non risultano previsti interventi per la rimozione in sicurezza del materiale.

"L’azienda Fileni e tutti gli enti coinvolti nell’iter autorizzativo - scrivono - non avevano assolutamente preso in considerazione il problema". Da qui la richiesta di verificare se nelle macerie triturate dalla ditta Fabbri di San Leo ed utilizzate per tirar su i terrapieni che ospitano i nuovi capannoni ci sia amianto.

"Chiediamo conto - scrivono - non solo per i cittadini della Valmarecchia ma anche per la salute degli operai, che abbiamo visto lavorare in cantiere senza adeguati dispositivi di sicurezza".