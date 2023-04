Allevamento polli a Maiolo, Coldiretti difende il progetto: "Sarà biologico e con emissioni controllate"

Nel servizio l'intervista a Guido Cardelli Masini Palazzi (presidente Coldiretti Rimini) e gli interventi in trasmissione di Luca Martinelli (Comitato per la Valmarecchia) e Claudio Canali (Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini)

La Coldiretti Rimini interviene per difendere il progetto dell'allevamento di polli Fileni a Maiolo: 16 capannoni a un piano da utilizzare, come spiegato dall'azienda tramite la stampa locale, secondo le regole del bio. "Il progetto - afferma il presidente Guido Cardelli Masini Palazzi - è stato approvato da Regione, Provincia e Soprintendenza". Considerando i processi di tipo biologico, Cardelli spiega che ci sarà una "notevole riduzione" dei capi macellati all'anno: 800mila rispetto ai 3 milioni di animali abbattuti nel vecchio impianto fino al 2008.

Allevamento al centro delle polemiche dopo le proteste del Comitato per la Valmarecchia che denuncia possibili rischi per salute e ambiente. Nessun pericolo in questo senso, garantisce la Coldiretti, grazie alle tecnologie e alle caratteristiche della struttura. "Le emissioni saranno assolutamente controllate. In merito ai 'reflui', assicura il presidente, "non viene disperso nulla" neanche nei fiumi. Perché, dice, "ci saranno controlli certosini".

Tema al centro della puntata di Viceversa mercoledì 26 aprile: presenti gli attivisti contrari all'allevamento e, dall'altra parte, Confagricoltura e Cia a difesa degli allevatori. Tra i temi discussi: la sostenibilità e l'alimentazione del futuro. Dalla maggioranza dei nostri lettori, tramite un sondaggio, la netta contrarietà al modello degli allevamenti in generale. Uno dei prossimi passaggi sarà l'incontro tra il Comitato e la Regione previsto per il 4 maggio.

