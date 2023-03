VALMARECCHIA Allevamento polli a Maiolo: sindaci valutano azioni concrete e comuni

Allevamento polli a Maiolo: sindaci valutano azioni concrete e comuni.

Incontro interlocutorio tra i Comitati contrari al progetto dell'azienda Fileni per la costruzione di un allevamento di polli a Maiolo, coi sindaci dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia Alta e Bassa. Il Comitato per la Valmarecchia e STOP Allevamenti intensivi “Salute, Valmarecchia!”, in una nota, informano della disponibilità espressa dai 10 primi cittadini presenti ad approfondire il progetto; ora s'impegneranno a valutare azioni concrete e comuni. Fra le proposte avanzate quella di richiedere un incontro istituzionale al presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Particolarmente deciso il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini: a breve, ha dichiarato, incontrerà la minoranza consigliare per redigere e approvare un ordine del giorno in cui si dichiara all’unanimità la contrarietà al progetto Fileni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: