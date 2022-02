COVID Allo Spallanzani il primo curato in Italia con Paxlovid. 58 mln spesi in tamponi nel 2022

All'Istituto Spallanzani il primo paziente in Italia curato con la pillola antivirale Paxlovid. Si tratta di un uomo di 54 anni, con malattia cardiovascolare e Covid-19, sintomatico da 3 giorni. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. Il farmaco Paxlovid è composto da un antivirale, il Nirmatrelvir, da un farmaco potenziante, il Ritonavir. La cura è composta da tre compresse la mattina e 3 la sera, per 5 giorni.

Nelle prime quattro settimane del 2022 gli italiani hanno speso in farmacia ben 58 milioni di euro in test antigenici rapidi. La cifra è stato elaborata per l'ANSA da Iqvia, provider globale di dati in ambito sanitario e farmaceutico. Una spesa, quella di 58 milioni, che rapportata alla spesa dell'intero 2021 (sempre in farmacia), pari a 140 milioni di euro, è indicativa dell'aumento esponenziale del numero di test effettuati in seguito all'introduzione del Green Pass.



