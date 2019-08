Allontanata carovana di nomadi a Torre Pedrera

Un intervento coordinato dagli uomini del Distaccamento di Viserba, e richiesto da alcuni cittadini residenti che avevano segnalato la presenza irregolare di alcuni mezzi in via Tolemaide. La carovana, composta da una decina di famiglie, è stata fatta spostare per liberare tutta l’area destinata ai parcheggi. Durante i controlli sul posto, sono state identificate 30 persone. L’intervento delle forze dell’ordine ha prodotto anche diverse contravvenzioni per violazioni amministrative al Codice della Strada.