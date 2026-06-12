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Allontanata da casa dopo la lite col figlio, rientra il giorno dopo: arrestata 48enne

La donna era stata raggiunta da un provvedimento d'urgenza per maltrattamenti in ambito familiare. I Carabinieri l'hanno trovata nuovamente nell'abitazione il giorno successivo.

12 giu 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Una donna di 48 anni, domiciliata in Valconca, è stata arrestata dai Carabinieri di Cattolica per aver violato il provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento al figlio convivente. La misura era stata disposta dopo un acceso litigio domestico che aveva provocato lievi lesioni a entrambi, rendendo necessario l'intervento dei sanitari.

Il giorno successivo i militari, insieme ai colleghi del NOR di Riccione, hanno trovato la donna nuovamente all'interno dell'abitazione. Scattato l'arresto in flagranza, la 48enne è stata trasferita nel carcere di Forlì a disposizione dell'Autorità giudiziaria.




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