Allontanata da casa dopo la lite col figlio, rientra il giorno dopo: arrestata 48enne

Una donna di 48 anni, domiciliata in Valconca, è stata arrestata dai Carabinieri di Cattolica per aver violato il provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento al figlio convivente. La misura era stata disposta dopo un acceso litigio domestico che aveva provocato lievi lesioni a entrambi, rendendo necessario l'intervento dei sanitari.

Il giorno successivo i militari, insieme ai colleghi del NOR di Riccione, hanno trovato la donna nuovamente all'interno dell'abitazione. Scattato l'arresto in flagranza, la 48enne è stata trasferita nel carcere di Forlì a disposizione dell'Autorità giudiziaria.







