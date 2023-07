Alluvione, 16mila gli interventi dei Vigili del fuoco

Completati 16mila interventi da inizio emergenza nelle zone colpite dall'alluvione dello scorso maggio. Oggi sono 340 i Vigili del fuoco in azione tra Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Nella provincia di Forlì-Cesena continuano gli interventi con macchine movimento terra per liberare ancora numerose strade da frane e detriti. Tra gli interventi più significativi le operazioni in via Del Burrone nel comune di Dovadola dove è stata liberata la strada e si stanno concludendo le operazioni di messa in sicurezza della scarpata che ha causato una frana di quasi un chilometro di lunghezza.

Continua il lavoro dei Vigili del fuoco anche a Seggio e Castagnolo nel comune di Civitella, dove si sta lavorando per raggiungere ancora delle abitazioni e delle attività isolate. Concluso invece l'intervento a Ciola Araldi nel comune di Roncofreddo, dove le squadre dei Vigili del fuoco dopo 20 giorni hanno terminato il ripristino della strada di diverse centinaia di metri che conduce a degli allevamenti isolati liberando la strada e creandone una nuova in alcuni punti e rimuovendo numerosi alberi caduti.