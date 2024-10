FONDI Alluvione 2023: a Coriano quasi 5 milioni di euro. Il sindaco: "Metteremo in sicurezza il territorio" Interlocuzione e dialogo "mai venuti meno" con il generale Figliuolo, sottolinea il primo cittadino

Dopo l'alluvione del maggio 2023, stanziati al Comune di Coriano 4.850.000 euro per mettere in sicurezza il territorio. Lo rende noto la stessa Amministrazione, dopo l'ordinanza emessa dal commissario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Tre sono le disposizioni emanate che consentiranno, spiega il Comune, di velocizzare la ricostruzione e il ripristino delle infrastrutture danneggiate e accelerare l'assunzione di personale per le attività tecnico-amministrative. Il finanziamento copre totalmente le necessità del territorio, spiega il sindaco Gianluca Ugolini, e saranno usati per mettere in sicurezza strade, ponti e guadi in diverse zone.

"Interlocuzione e dialogo non sono mai venuti meno con la struttura commissariale", sottolinea Ugolini. Soddisfazione della vice sindaca e senatrice, Domenica Spinelli, che parla di "sinergia, collaborazione e massima fiducia nel Generale".

