Alluvione: arrivano 289 mln. Figliuolo firma ordinanza

Arrivano dal commissario straordinario all'alluvione Francesco Figliuolo 289 milioni per pagare i lavori effettuati in somma urgenza dopo l'alluvione di maggio che ha colpito Emilia-Romagna e Marche. Domani a Bologna Figliuolo incontrerà il presidente Stefano Bonaccini per la riunione del Patto per il lavoro e per il clima. Abbiamo bisogno di capire come si intende procedere - ha detto Bonaccini - quali risposte arriveranno e quali proposte sottoporre all'attenzione del commissario, che ha bisogno della disponibilità del governo per utilizzare risorse, ad oggi non disponibili".

