Alluvione: atteso lento miglioramento, non risultano denunce di dispersi a Bagnacavallo.

Per la giornata di oggi è previsto un lento miglioramento delle condizioni meteorologiche in Romagna: secondo la Protezione civile, delle precipitazioni deboli sono attese sull’Appennino orientale, mentre le piene in atto nei tratti di valle dei corsi d’acqua romagnoli dovrebbero lentamente esaurirsi. Dopo la grande emergenza di ieri e della notte del 18 settembre, oggi in base ai dati sui livelli idrometrici dei fiumi la situazione sembra in fase di miglioramento. I bacini che ieri avevano superato la soglia rossa, oggi sono rientrati dei parametri. Ciononostante, è stato diramato un bollettino di allerta rossa e arancione per diverse zone a cavallo tra Romagna ed Emilia, dovuto alle criticità già presenti sul territorio.

Intanto, nel Ravennate, il territorio di Lugo è stato invaso dalle acque a punto tale da richiedere l’evacuazione dell’ospedale, mentre da Bagnacavallo, afferma il sindaco Matteo Giacomoni "non ci risultano denunce, anche tra i nostri non risulta". Quanto agli sfollati del paese, il sindaco sottolinea che è difficile tenere il conto del totale perché "moltissimi hanno trovato riparo da parenti e amici". "Stiamo contattando tutti telefonicamente da due giorni", ripete. Le persone ospitate nei centri di accoglienza gestiti dal Comune sono poco più di un centinaio.



“L'acqua ha allagato gran parte di Lugo est e sud e purtroppo anche parte del centro. Nelle prossime ore il centro sarà interessato quasi completamente. La nostra priorità ora è mettere in sicurezza le persone''. Lo dice, via social, la sindaca Elena Zannoni. ''Anche se dall'ospedale sono stati evacuati pazienti per una questione di sicurezza legata agli impianti, resta operativo il pronto soccorso. I numeri di emergenza, la forza di protezione civile, i servizi sociali e il centro accoglienza sono a vostra disposizione''.

Alle 8:30 di questa mattina, come comunica Trenitalia, “la circolazione si svolge regolarmente sull'intera rete Alta Velocità. Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti''. ''La circolazione è ancora sospesa tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi. La circolazione è tornata regolare tra Ravenna e Ferrara. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni ed essere instradati sul percorso alternativo. A causa dell'impraticabilità delle strade, non sono garantite corse con bus''.

