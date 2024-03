Alluvione: Bonaccini, pronte le nostre richieste a Figliuolo

A pochi giorni dall’incontro di venerdì con il commissario Francesco Paolo Figliuolo, i sindaci del Bolognese e la Regione fanno sentire la loro voce. «Ci aspettiamo dal governo e dal commissario Figliuolo ulteriori passi avanti, vogliamo collaborare ma servono procedure per semplificare e far arrivare le risorse che servono», ha detto ieri, il sindaco metropolitano Matteo Lepore dopo l’incontro con gli amministratori e le forze economiche a Palazzo Malvezzi organizzato per condividere il pacchetto di richieste da presentare al commissario.

«Quello che più mi preoccupa — ha detto ieri anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini — è che alcune cose pensavo fossero ovvie e che arrivassero in maniera decisa, come il rimborso dei beni mobili, il risarcimento al 100% dei danni e il personale per i Comuni. Per il terremoto nessun cittadino ha tirato fuori i soldi prima, perché c’era il credito d’imposta - ha continuato Bonaccini - ma un’alluvione non è un terremoto, in agricoltura per esempio ci sono imprese che hanno perso tutto, se le risorse non arrivano in fretta è un bel problema».

