Alluvione: colpite province Ancona, Macerata e Pesaro Urbino, centinaia gli interventi vvf

Nelle Marche è proseguito il lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco impegnati, con 150 unità, nelle operazioni di soccorso: più colpite le province di Ancona, Macerata e Pesaro Urbino. La maggior parte delle 770 richieste di soccorso fronteggiate ha riguardato interventi per danni d’acqua, allagamenti di locali seminterrati e al piano terra, rimozione di alberi pericolanti, messa in sicurezza di frane ed evacuazioni di persone minacciate dall’acqua.

Sono oltre 60 gli interventi effettuati in questi giorni dalla Provincia di Pesaro e Urbino, sulle strade provinciali flagellate dal maltempo. "La zona più colpita - spiegano dagli uffici provinciali - è stata quella costiera e medio collinare con allagamenti, smottamenti e caduta di piante". Tra le strade coinvolte dalle maggiori criticità si segnalano nell'area di Pesaro le Sp 44 Panoramica, Sp 131 Tre Ponti e Sp 60 Sanatorio Candelara. Chiusura per alcune ore della Sp 144 Molino Valcella che interessa Mombaroccio e Pesaro a causa dell'allagamento e della Sp 26 Mombaroccese, che attraversa anche Colli al Metauro.



Invase dal fango e smottamenti a Cartoceto le Sp 79 e 83. Smottamenti e sversamenti di fango sulla Sp 16 a San Costanzo e sulla Sp 124 Marotta-Santa Vittoria che interessa Mondolfo. Mentre la Sp 3 Flaminia è stata interessata da allagamenti per sversamento dalle strade collinari contigue. "Le operazioni di ripristino per garantire la sicurezza sono state coordinate dal dirigente del Servizio Viabilità Mario Primavera e dai suoi collaboratori tecnici e operativi, che hanno operato anche in orario notturno con l'ausilio di ditte specializzate per intervenire tempestivamente".

