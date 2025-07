Alluvione, Commissario Curcio a Rimini incontra i 27 Comuni

A confronto con le amministrazioni dei 27 Comuni che insistono sulla Provincia di Rimini, ricorda tappe e passaggi della ricostruzione, partendo dalle novità introdotte dal decreto 65, verso la sua conversione in legge. “Il decreto legge – dice il Commissario per la Ricostruzione, Fabrizio Curcio - prevede tutta una serie di miglioramenti dal punto di vista delle procedure per i rimborsi per i privati. Quindi, in questo caso il tema non sono le risorse ma sono i processi e le procedure con delle semplificazioni, perché le risorse per i contributi privati ci sono, necessitano probabilmente una migliore definizione i processi di accesso”.

Poi, l'analisi su come impiegare le risorse già assegnate dalla Struttura commissariale che – dice Curcio - hanno necessità di una rimodulazione: “Domani – prosegue - ci sarà una cabina di regia, prevista sempre dalla normativa, in cui insieme a Presidenti delle Regioni, Sindaci e altri soggetti delle amministrazioni territoriali affronteremo il tema, per esempio, della rimodulazione sulle lavorazioni che interessano le strutture pubbliche”.

Ancora, le misure a mitigazione del rischio, con lo stanziamento pluriennale da parte del Governo di un miliardo, guardando alla ripresa di un territorio come ad un processo a lungo termine, che chiama l'attenzione, accanto alla gestione straordinaria, a quella ordinaria. “Sul tema delle ricostruzioni dobbiamo intenderci: non stiamo parlando di una ricostruzione sismica per cui noi possiamo dire siamo al 70, all'80, al 90% di ciò che si ricostruisce. Il tema del dissesto idraulico-idrogeologico è l'intersezione tra ciò che è ordinario e straordinario: questa ricostruzione in senso stretto non finirà mai. Nel senso che il territorio, dal punto di vista idraulico-idrogeologico deve essere mantenuto, curato. Noi possiamo dire a che punto siamo rispetto allo stanziamento delle risorse che sono state date su questo territorio. L'assegnazione delle risorse sul pubblico è praticamente totale, quindi, abbiamo poche risorse oggi da assegnare nuovamente, a parte quel famoso miliardo di cui ho parlato prima. Quindi attenzione a non immaginare che una ripresa di un territorio su un tema di dissesto idraulico-idrogeologico abbia un termine”.

Nel video, l'intervista a Fabrizio Curcio, Commissario Straordinario Ricostruzione