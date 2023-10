Alluvione: commissario Figliuolo a Monte Grimano, opere per 234 milioni nelle tre Regioni Una giornata di incontri con le istituzioni regionali e locali delle Marche per il generale Figliuolo

Priorità assoluta è la “messa in sicurezza del territorio”. Il generale Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione, mette a punto la scaletta degli interventi dopo l'alluvione di maggio. E lo fa visitando i luoghi che ancora oggi fanno i conti con le conseguenze, soprattutto sul fronte frane, tra Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Uno di questi è Monte Grimano Terme, dove Figliuolo è stato accolto per una serie di sopralluoghi, in seguito all'incontro con le istituzioni regionali.

Comuni, Province e Regione, afferma Figliuolo in un'intervista a Rtv, "si sono già attivati con gli interventi di somma urgenza. A breve uscirà l'ordinanza sul piano di difesa idraulico: usciremo prima in Emilia-Romagna, per ovvie ragioni di numeri e onerosità dell'intervento, poi per Marche e Toscana", anche per la rete viaria e per altri tipi di opere. Ammonta a 234 milioni di euro la cifra per gli interventi post-alluvione nelle tre Regioni, come stabilito dall'ordinanza che Figliuolo firmerà nei prossimi giorni.

"Solamente sette comuni erano stati presi in considerazione come 'stato di emergenza' - spiega Stefano Aguzzi, assessore alla Protezione Civile della Regione Marche - e abbiamo inviato di nuovo a Roma, per una valutazione, altri 53 comuni. Sembra che solo 17 siano stati presi in considerazione, di cui cinque in provincia di Pesaro e Urbino. Questi ultimi si aggiungeranno ai sette, qualora venga richiesto effettivamente lo stato d'emergenza, ma sono fiducioso".

"Da fine novembre – anticipa il commissario - si cominceranno a erogare i ristori per la ricostruzione privata". Per famiglie e e imprese assicura una copertura completa. E per i comuni martoriati dalle frane ci sarà la possibilità di ottenere supporto tecnico e amministrativo per i lavori. "La presenza di Figliuolo è stata per noi fondamentale - commenta Elia Rossi, sindaco di Monte Grimano Terme - cioè un chiaro segnale di vicinanza da parte del Governo, della Regione e della Provincia. Non è solo un elemento di orgoglio ma anche un fattore aggiuntivo nella speranza di poter ripartire velocemente e tornare a una normalità di cui abbiamo disperatamente bisogno".

Nel servizio le interviste a Francesco Paolo Figliuolo (commissario per la ricostruzione), Stefano Aguzzi (assessore Protezione Civile Regione Marche) ed Elia Rossi (sindaco di Monte Grimano Terme)

