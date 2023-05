METEO Alluvione: cos'è l'effetto Stau che ha colpito l'Emilia Romagna Il fenomeno è generato da un particolare mix di cicloni, spiega il meteorologo Fabio Da Lio, che creano la condizione perfetta per precipitazioni straordinarie.

La perturbazione che ha colpito l'Emilia Romagna ha portato in regione, in poco più di 36 ore, il doppio della quantità di acqua che generalmente scende nel mese di maggio. Oltre 120mm caduti tra bolognese e pianura romagnola, con picchi di 200mm a Imola, Faenza, Cesena e Forli. Non sono previste criticità simili nelle prossime settimane, ma l'instabilità atmosferica si protrarrà probabilmente fino alla prima parte di giugno.

"Si tratta ancora di una fase abbastanza dinamica per il mediterraneo - spiega Fabio Da Lio, meteorologo 3Bmeteo - che è sede di queste vaste circolazioni depressionarie che hanno portato al maltempo delle ultime settimane".

Responsabile dell'alluvione un particolare fenomeno chiamato “effetto Stau”, un mix di correnti che impattano sui rilievi costringendo una risalita forzata verso l'alto che fa condensare l'umidità, scaricando una grande quantità di precipitazioni.

"Fenomeno caratteristico anche del resto d'Italia ed Europa quando si ha a che fare con una ventilazione - aggiunge - che impatta con la barriera montuosa, questa è destinata a sollevarsi creando condensa e precipitazioni".

Fenomeni estremi, ma che a causa del cambiamento climatico potrebbero diventare sempre più comuni: "Questi fenomeni sono stati particolarmente intensi - aggiunge Fabio Da Lio - e purtroppo la tendenza è quella che si possano riproporre anche nel prossimo futuro. Già dall'inizio di quest'anno si è trattato del quinto vortice depressionario sul Mediterraneo dalle caratteristiche subtropicali, quindi aria molto calda e particolarmente umida che esaspera le precipitazioni provocando situazioni allarmanti come nel caso dell'Emilia Romagna".

Nel servizio l'intervista a Fabio Da Lio (Meteorologo 3Bmeteo)



