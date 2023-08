#MEETING23 Alluvione, De Pascale: "Tutte le istituzioni collaborino, ascoltiamo il presidente Mattarella" Il sindaco di Ravenna presente al Meeting col commissario per la ricostruzione generale Figliuolo

Il presidente della Repubblica nel suo intervento al Meeting ha fatto chiaro riferimento agli aiuti per la Romagna alluvionata, in questi giorni non sono mancate le polemiche al Meeting dai vari attori in campo, oggi c'era anche il commissario per la ricostruzione generale Figliuolo che non ha parlato alla stampa, lo ha fatto Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente dell'Unione province d'Italia, che ha proprio fatto riferimento alle parole di Mattarella.

Nel video l'intervista a Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente Unione province d'Italia

