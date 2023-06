APPENNINO FORLIVESE Alluvione Emilia-Romagna: a Dovadola è ancora emergenza

Le piogge del maggio scorso si sono rivelate molto gravose anche per i territori dell’Appennino forlivese. Emblematica la situazione di Dovadola, ancora in condizioni critiche nonostante la prima emergenza sia passata da quasi un mese. La città è situata sulla Forlì - Firenze, a 35 Km da passo del Muraglione e la viabilità è un elemento fondamentale per la vita dei suoi abitanti. I problemi dell’Appennino non rimangono confinati localmente ma vanno a interessare anche le comunità a valle. La manutenzione dei fiumi e del territorio è di vitale importanza per garantire la sicurezza dei territori della pianura. "Solidarietà" è l’appello degli abitanti di Dovadola, "aiutateci anche a prevenire i danni delle valli circostanti attraverso la cura e la valorizzazione del territorio collinare".

Nel video le testimonianze di Romualdo Sansone (Vice Presidente Protezione Civile Dovadola), Francesco Tassinari (sindaco di Dovadola), Carlo Carrea (agricoltore) e Fabio Cappelletti (agricoltore e panettiere)



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: