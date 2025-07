ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA Alluvione Emilia-Romagna, approvato il secondo stralcio del Piano degli interventi urgenti I finanziamenti arrivano dopo i 60 milioni messi già a disposizione dal Governo per l'alluvione di settembre e 59 per quella di ottobre.

Sono quasi 500 i cantieri previsti nel Piano da quasi 119 milioni di euro, approvato dalla Regione Emilia-Romagna. I finanziamenti arrivano dopo i 60 milioni messi già a disposizione dal Governo per l'alluvione di settembre e 59 per quella di ottobre.

“Proseguiamo nell'impegno preso di toccare con mano quanto fatto e quanto ancora bisogna fare – promette la sottosegretaria con delega alla Protezione civile Manuela Rontini - attraverso sopralluoghi con cadenza settimanale in tutta la Regione”.

Nel dettaglio gli interventi sono 168 nel bolognese con un investimento di quasi 28 milioni di euro, 27 nel ferrarese per quasi 6 milioni, 62 nella provincia di Forlì-Cesena con 5 milioni, 35 nel modenese con quasi 7 milioni di euro, 23 nel parmense per oltre 2 milioni, 15 nel piacentino per oltre 2 milioni, 118 nel ravennate per quasi 31 milioni, 29 nel reggiano per quasi 7 milioni e 4 nel riminese per circa 300 mila euro.

